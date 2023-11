Amalfi | prorogato il servizio di mini bus notturno

Leggi su zon

(Di venerdì 10 novembre 2023) Prorogati i collegamenti notturni con le frazioni dianche nel periodo di bassa stagione. La decisione è stata adottata dall’Amstrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, e consentirà ai cittadini di raggiungere le frazioni di Tovere, Vettica, Lone, Pastena e Pogerola senza essere più vincolati agli orari del trasporto pubblico locale. E così, anche per quest’autunno, la società in houseMobilità ha predisposto il prolungamento delle corse notturne da e per le zone periferiche del territorio comunale che saranno effettuate con ilbus impiegato quotidianamente sulla linea interna Piazzale dei Protontini – Valle dei Mulini. «La nostra Amstrazione Comunale, dopo i lusinghieri risultati riscontrati nel periodo estivo, ha fortemente voluto la proroga del ...