Altro che emergenza sbarchi Ogni anno emigrano 600mila italiani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ebbene sì, c’è un’Italia fuori dall’Italia. I nostri concittadini all’estero continuano a crescere. Parliamo di un popolo di quasi sei milioni in dieci anni, un decimo circa dei 58,8 milioni die sempre più giovane. Dopo il Covid, per gli studiosi, è iniziata una nuova fase della mobilità italiana che vede anche il ritorno delle migrazioni interne. Lo afferma il Rapportonel mondo 2023 curato dalla Fondazione Migrantes della Cei e curato da Delfina Licata. A farne le spese, manco a dirlo, è sempre il Sud che continua a spopolarsi. I nostri concittadini all’estero continuano a crescere. Parliamo di un popolo di quasi sei milioni in dieci anni Lo studio prende in esame i dati del 2022,in cui i movimenti migratori interni (1 milione 484 mila) sono tornati a crescere del 4% rispetto al 2021 e del 10% rispetto al ...