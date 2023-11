Alluvione Toscana | nuova allerta arancione | Prato venerdì chiude le scuole

(Di venerdì 10 novembre 2023)meteoper rischio idraulico ed idrogeologico da domani pomeriggio alla giornata di10 novembre diramata poche ore fa dal Cfr – Centro Funzionale Regionale della Regione. Conseguentemente in via precauzionale il Comune diha disposto la chiusura di, cimiteri e giardini. Come stabilito dall’ordinanza sindacale appena approvata, è stata disposta la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche e di tutti i servizi educativi, compresi i nidi d’infanzia, centri bambini e famiglie e relativi spazi gioco dalle ore 15,00 di giovedì 9 novembre fino alle 24 di10 novembre. OLtre allechiusura dell’area gioco “Gioca Giò”, ...

"L'ennesima, che ha toccato stavolta prevalentemente la, ha lasciato vittime, sfollati, devastazione. Il governo anche stavolta è intervenuto immediatamente dichiarando lo stato di emergenza e ...

In Toscana i soccorsi per l'alluvione sono arrivati in ritardo Internazionale

Alluvione Toscana, allerta arancione fino alla mezzanotte Corriere Fiorentino

Un convegno per fare il punto e per rilanciare l'impegno ambientale di Unicoop Firenze per il futuro e per stimolare una riflessione sulle buone pratiche necess ...Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "L'ennesima alluvione, che ha toccato stavolta prevalentemente la Toscana, ha lasciato vittime, sfollati, devastazione. Il governo anche stavolta è intervenuto immediatamen ...