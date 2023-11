Allora dimmi come mai Bobo Tv | la prima clamorosa risposta di Adani a Vieri | ora è guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non accennano a scemare le polemiche sullaTv, rigorosamente sociale. E anzi è Daniele, ormai ex spalla (e forse pure ex amico) del padrone di casa delle live pallonare su Twitch, Christian, a pubblicare su Instagram un brevissimo, sibillino video in cui sembra scaricare un bel po' di veleno sull'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale. "Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita", aveva spiegato qualche giorno faraggiunto da Striscia la notizia per ricevere (controvoglia) il canonico Tapiro d'Oro.ha fatto riferimento a uno sfilacciamento dei rapporti professionali e umani, senza scendere nei dettagli e respingendo con forza le voci su presunti dissidi legati a "problemi di soldi". Ne aveva parlato Fabrizio Corona e ...