Allegri “Cagliari pericoloso - servono umiltà e rispetto”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il tecnico della Juve non vuole cali: "Contro i sardi Locatelli capitano". TORINO - E' il solito Massimilianoquello che ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato, in casa, contro il. Il tecnico della Juve non si è sbottonato sulla formazione, lasciando