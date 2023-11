Allarme criminalità minorile | +39% dal 2010 ad oggi

Leggi su agi

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI - Dal, in particolare negli ultimi tre anni, in Italia si registra "un incremento delle segnalazioni di minori per reati caratterizzati dall'uso della violenza" come lesioni, rissa e rapine. In crescita anche omicidi e violenze sessuali, in calo furti e reati legati alla droga. È quanto si legge nel report sulla "in Italia-2022" curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale e presentatoa Roma. In media, tra iled il 2022, il 39,4% dei reati contestati a minori sono furto, rapina ed estorsione, il 16% lesioni dolose e minacce, l'11,6% danneggiamento, incendio o resistenza pubblico ufficiale, il 9,7% traffico o spaccio di sostanze stupefacenti: incidenze che restano ...