Alla radice del terrore | l’elezione che cambiò la striscia di Gaza per sempre

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ancora una volta il Grande Gioco mediorientale passa dal conflitto israelo-palestinese, ruotando nello specifico intorno al destino dell’organizzazione terroristica Hamas nelladi. Dopo la sanguinosa mattanza del 7 ottobre da parte delle falangi estremiste palestinesi, l’11 ottobre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è finalmente deciso a mettere fine a questa convivenza scomoda impegnandosi a «distruggere Hamas ad ogni costo» – si tratta ovviamente di uno slogan riferito al braccio armato delle brigate Qassam, poiché la sua dirigenza politica è divisa tra Amman, Beirut e Doha. Ma quali sono le ragioni del successo politico di Hamas e come ha consolidato il suo potere in quella“orfana” di terra su cui ora sono puntati i riflettori del mondo? Nonostante il numero di vittime palestinesi in continuo ...