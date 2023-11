Alex Marquez super nella Practice a Sepang | Bagnaia in Q2

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023)(MALESIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo(Ducati Gresini), con il tempo di 1’57?823, ha chiuso in testa ladi MotoGP nel venerdì del Gp di Malesia, anticipando anche il connazionale Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), il primo a scendere sotto 1’58” ed assoluto dominatore delle FP1. Terzo Jack Miller (Ktm) seguito a ruota dal compagno di marca Brad Binder. Quinta l’Aprilia di Maverick Vinales, sesta la Ducati Mooney di Luca Marini (+0?511), settimo Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo Pecco(Ducati), nono Marco Bezzecchi (Ducati Mooney) e decimo Johann Zarco (Ducati Prima Pramac, +0?664). Quattro cadute, una nelle FP1 e tre nelle FP2 per Aleix Espargarò (Aprilia). Ultimi due posti per Iker Lecuona, che sostituisceRins, ed Alvaro Bautista, il fresco ...