Alessia Fabiani | l’ex marito accusato di maltrattamenti | “La violenta era lei e mi tradiva”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’imprenditore Fabrizio Cherubini si è presentato in tribunale per difendersi dall’accusa diai danni della sua ex moglie, l’attrice e showgirl, da cui ha avuto i gemelli Kim e Keira. I due sono stati insieme dal 2008 al 201 Fabrizio Cherubini ha controdenunciatoconsorte accusandola di aver riferito in tribunale “fatti non veri”. Come riporta “Il Messaggero”, l’imprenditore si è detto felice di aver avuto la possibilità di presentarsi davanti al giudice per raccontare la sua versione. “Scusate se piango ma sono otto anni che aspetto di parlare in tribunale”, ha esordito.(Foto Instagram) “Ho scoperto che mi stava tradendo con il suo maestro di tennis” Fabrizio Cherubini parla di un’unione tumultuosa terminata dopo ...