Alessandra Colarossi | The New Face of Independent Cinema

Leggi su citypescara

(Di venerdì 10 novembre 2023) Carpineto Della Nora, originaria della pittoresca città di Carpineto, scelta per il ruolo di protagonista per il corto LABsperimentale diretto dal rinomato Cristian Nardi. Questo rivoluzionario cortometraggio, girato nei paesaggi mozzafiato dell’Abruzzo per un mondo delindipendente. Su, talentuosa attrice di Carpineto scelta per iul ruolo. Il Film Ambientato sullo sfondo incantevole dell’Abruzzo, questo cortometraggio ancora senza titolo unisce una narrazione avvincente a immagini mozzafiato. Diretto da Cristian Nardi, noto per il suo approccio visionario, il cortometraggio promette di essere uno di una lunga serie del laboratorio LAB, ...