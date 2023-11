Alda D’Eusanio bacchetta Pierluigi Diaco | “Non fare il moralista che non mi piaci”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 10 novembre 2023)è stata ospite del programma di Rai2 “BellaMa’” diper parlare del tema spinoso delle parolacce in tv. La posizione tra i due è diametralmente opposta. Tutto ha inizio nella puntata del 3 novembre quando nel bel mezzo della conversazione l’ospite pronuncia una parolaccia e il conduttore la interrompe dicendosi stupito. “, è un vocabolario che non apprezzo non capisco perchè tu lo stia usando nella mia trasmissione”, dice scandalizzatonon si scompone dicendo: “Io sono fatta così, se la parolaccia rientra nel contesto, la dico”. Il conduttore continua a guardarla con aria di rimprovero e tra i due nasce un battibecco....