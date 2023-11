Alcuni lati emotivi del segno zodiacale dello scorpione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chi nasce tra il 23 ottobre e il 21 novembre appartiene al. Insieme ai Pesci e al Cancro è und’acqua, ma, a differenza di questi ultimi, loha tratti caratteriali molto netti. Chi appartiene a questosi presenta come una persona estremamente forte e indipendente, al punto da poter risultare, a chi non lo conosce a fondo, anche prepotente. Ma è semplicemente la natura decisa che lo spinge a proseguire per la sua strada incurante di quello che lo circonda e delle idee altrui. Ha un senso del dovere estremamente spiccato e, una volta che avrà deciso quali sono gli obiettivi che intende perseguire, non si fermerà fino al raggiungimento di essi.– Ilcorrieredellacittà.com Scorpioni sono ...