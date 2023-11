Al voto con il premierato nel 2025 La sfida sarà Meloni-Gentiloni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Giorgiaha deciso. Se dovesse vincere il referendum confermativo, praticamente certo, sul, il giorno dopo si dimetterà nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per andare alle elezioni anticipate come candidata premier... Segui su affaritaliani.it

un indice di 46, in contrazione ancora più netta rispetto a quello dell'esecutivo,un calo di tre punti nell'ultimo mese'. 'Anche nello scenario diqualcosa cambia', spiega il ...

"La scuola senza voti funziona! I nostri studenti hanno successo all ... Orizzonte Scuola

Ma la valutazione educativa non ha bisogno di autorizzazioni Vita

con uno sguardo fisso sull’Europa, chiamata a una sfida cruciale di cambiamento. Una costituente dal basso, da Nord a Sud, casa per casa, come si faceva una volta. Ma non per chiedere il voto: per ...«Voi cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi». Giorgia Meloni, telecamera al seguito, passeggia nell’anticamera ...