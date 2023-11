Al via la seconda edizione di “Il Natale e ricordi d’inverno”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 10 novembre 2023) Marcello Strano alla giuria dell’Accademia Euromediterranea per il Premio2023 Il giornalista Marcello Strano farà parte della giuria dell’Accademia Euromediterranea delle Arti per assegnare il premio internazionale “Il” giunto alla sua. Molti artisti, poeti, fotografi e giornalisti parteciperanno al concorso con i loro lavori di pittura, fotografia, poesia in lingua italiana, poesia dialettale, racconti brevi e articoli giornalistici. Il tema del Premio si riferisce alle feste natalizie di ieri e/o di oggi nonché ailegati ad un inverno particolare da ricordare. Tra tutte le opere selezionate una commissione presieduta dalla prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, presidente dell’Accademia, e formata da almeno 5 ...