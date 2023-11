Al Hilal | Neymar sospeso dopo l’infortunio

(Di venerdì 10 novembre 2023) La situazione diJunior, attaccante brasiliano dell’Alla rottura del legamento crociato Secondo quanto riportato dal media saudita Arriyadiyah, l’Alavrebbe deciso di sospendere il contratto diJunior. Il grave infortunio al ginocchio lo terrà infatti fuori per tutta la stagione. Per non sprecare uno degli otto posti riservati a calciatori non provenienti dall’Arabia Saudita, il club avrebbe quindi optato per questa decisione. Una decisione che sembra non essere stata presa bene dai procuratori dell’ex PSG.

Tornerebbe in rosa la prossima stagione Brazilian forwardarrives to Riyadh on August 18, 2023 after signing for Al -on a two - year contract. (Photo by AFP)è stato sottoposto ...

Al Hilal, yabanci kontenjaninda yer açmak için sakatligi sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar'in lisansini donduracak.