Ahsoka | Natasha Liu Bordizzo ringrazia i fan condividendo le foto scattate sul set e due video

...JediTano mentre indaga su una minaccia emergente per quella che è ancora una galassia vulnerabile. Oltre a Rosario Dawson nel ruolo della protagonista, la serie è interpretata daLiu ...

Ahsoka: Natasha Liu Bordizzo ringrazia i fan condividendo le foto ... Movieplayer

Ahsoka 2: cosa vedremo nella prossima stagione della serie Star ... Movieplayer

Ahsoka brought the world of the Star Wars Rebels animated series to life in live-action, and actress Natasha Liu Bordizzo carved out her place as the live-action version of Sabine Wren. Bordizzo has ...The cast members of Ahsoka, including Ariana Greenblatt and Diana Lee Inosanto, have formed close friendships and shared memorable moments on set.