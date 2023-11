Agroalimentare e sostenibilità | la roadmap verso il 2030

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) A Ecomondo le azioni di sistema necessarie per migliorare i modelli di produzione e consumo e per creare filiere più circolari La filieraprocedegli obiettivi stabiliti da Agenda. Rappresentanti delle istituzioni europee, degli organismi nazionali, della filiera alimentare e del mondo accademico si sono incontrati ad Ecomondo, l’appuntamento dedicato alla green economy e alla transizione ecologica, in corso fino a domani a Riminifiera. Hanno potuto così delineare le azioni di sistema necessarie per migliorare i modelli di produzione e consumo e per creare filiere alimentari ed economie più circolari. Individuate le aree di innovazione, l’incontro si è sviluppato su sessioni che hanno messo al centro il sistema di gestione della sicurezza alimentare, della tracciabilità e della qualità ...