Agguato a colpi di pistola | ucciso il pregiudicato Alessandro Cataldo | caccia al killer

...ha esploso alcunid'arma da fuoco contro, colpendolo a entrambe le gambe. Il giovane ferito è ancora in osservazione, non in pericolo di vita. Non è escluso che possa trattarsi di undi ...

Agguato nel Cosentino: ucciso a colpi di pistola il 46enne ... Fanpage.it

Agguato davanti a una pizzeria di Cetraro: 46enne freddato a colpi di pistola Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

CETRARO – Un uomo, di 46 anni, Alessandro Cataldo, con precedenti per spaccio di droga, è stato ucciso ieri sera a Cetraro, mentre si trovava davanti ad una pizzeria nei pressi del… Leggi ...Sono gli interrogativi, ancora senza risposta, legati all’omicidio del 46enne ucciso ieri sera a Cetraro al termine di un agguato (qui la notizia). Quattro colpi di pistola non hanno dato scampo alla ...