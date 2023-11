Agenas | nel 2023 aumentano visite ed esami erogati nel Ssn

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nella maggioranza delle Regioni italiane migliorano nelle prestazioni ambulatoriali, ovvero la quantità dieddiagnosticinel Servizio sanitario nazionale . In generale si riscontra un trend in miglioramento rispetto al primo semestre 2022; viceversa il confronto con il primo semestre 2019 individua da parte di tutte le Regioni - tranne che per la Toscana nell’ambito delle...