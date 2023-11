Agenas | migliorano tempi liste di attesa ma permangono ancora criticità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre 2023 si riscontra da parte della maggioranza delle Regioni “un trend in miglioramento rispetto al primo semestre 2022; viceversa il confronto con il primo semestre 2019 individua da parte di tutte le Regioni – tranne che per la Toscana nell’ambito delle visite di controllo – dellenel ristabilire i volumi di prestazioni antecedenti la pandemia”. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio sperimentale deididelle prestazioni ambulatoriali condotto dacon la Fondazione The Bridge che hanno avviato una raccolta dati, da parte delle Regioni/PA, sulle prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale in modalità ex ante. Hanno inviato attualmente i dati 13 Regioni su 21. In particolare, 6 (Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche, PA ...