Afroteque | una playlist per promuovere la musica africana contemporanea

Leggi su funweek

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nasce, un progetto pionieristico volto ain Italia la. L’iniziativa è di Sony Music Italy, in collaborazione con Soul Food Promotions. Non si tratta solo di un tributo alla ricchezzale del continente africano, ma anche di un impegno a costruire una connessione tra il pubblico italiano e laafrobeats & amapiano, aprendo le porte all’incontro di diverse culture, alla scoperta di nuovi suoni e di talenti straordinari. Su Spotify c’è infatti la: The Urban Sound of Africa, selezionata da DJ Nina Kipiani. Oggi infatti l’impatto dellaafroè più che mai visibile in tutto il mondo. Artisti come ...