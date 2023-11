Affare monstre tra Juve e Manchester United | si chiude per 70 milioni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il calciomercato invernale si avvicina,ntus epossono mettere in piedi una operazione clamorosa. Ecco tutti i dettagli Nonostante la stagione stia entrando in una fase sempre più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Unvisto quello che (di poco) sta facendo Dybala a Roma, più spesso out per infortunio che ... In un colpo solo la Juve si è liberata dello stipendio '' di un giocatore che non rendeva per ...

Investimenti monstre: Treasury Wine Estates paga 900 milioni di ... WineNews

Ecco Koopmeiners, super acquisto per il salto di qualità | Affare da ... Romanista

Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Vinicius jr: la nuova scadenza e la cifra monstre della clausola rescissoria ...