AEW | Jim Ross | spiegati i motivi della sua pausa da Collision

(Di venerdì 10 novembre 2023) Jimè sicuramente uno dei commentatori e opinionisti di wrestling più famosi al mondo a punto da entrare nel 2017 nella Hall Of Fame WWE. Nel corso del suo ultimo podcast JR Grill ha spiegando isua assenza, chiarendo che non ha nessuna intenzione di lasciare la AEW.di salute alla base delle assenze di Jim. JR sta soffrendo ancora di alcuni fastidi risalenti alla caduta dello scorso giugno che già lo aveva costretto a restare a casa fino al ritorno ad agosto: “Stare lontano da un aereo per qualche settimana farà bene alla mia gamba, quindi è quello che farò. Mi prenderò qualche altra settimana di riposo e non andrò in tv finché non riuscirò a navigare un po’ nelle acque e poi, piano piano, attraversare quelle più profonde.”ha annunciato ...

Jim Ross: “Mi serve una pausa, non sarò per un po’ a Collision” Zona Wrestling

Jim Ross: "Adam Copeland vs Christian Cage Si farà nel momento ... The Shield Of Wrestling

Jim Ross thinks there are certainly benefits to Ric Flair signing onto AEW at this point in his career -- even if he doesn't think it will involve wrestling.Jim Ross stated that he won't be calling the action on this week's AEW Collision on doctor's advice, but he has made it clear that he doesn't intend to retire.