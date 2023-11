AEW | Bunny lascia la AEW

(Di venerdì 10 novembre 2023) Secondo quanto riportato dai colleghi di PWInsider.com, The(Laura Dennis) ha ufficialmenteto la All Elite Wrestling. Le due parti hanno trovato un accordo per la rescissione del contratto. Dennis era nota anche come Allie in IMPACT Wrestling e Cherry Bomb nel circuito indipendente. Era con la AEW dal marzo 2019 dove non ha vinto alcun titolo, ma ha preso parte a uno dei match più sanguinolenti e migliori della AEW a Rampage: New Year’s Smash nel 2021. È anche due volte ex campionessa TNA/Impact Knockouts. Le speculazioni sul suo stato sono iniziate dopo che il profilo di Theè stato rimosso dalla pagina del roster della AEW. Successivamente è stato notato che Allie aveva rimosso i riferimenti alla AEW dai suoi account sui social media. Di recente ha aperto una pagina su OnlyFans, senza menzioni della ...

