La sintesi della vittoria per 2 - 0 del Marsiglia di Gattuso sull'di Matias Almeyda nella quarta giornata di Europa League: gol di Mbemba e ...

AEK Atene-Marsiglia, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

AEK Atene-Marsiglia 0-2: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Roberto De Zerbi in testa al proprio girone di Europa League, in attesa della gara tra AEK Atene e Marsiglia (in campo in questi minuti). Il Brighton vince ad Amsterdam, bissando il successo casalingo ...Altra giornata di Europa League in archivio. Vincono Friburgo e West Ham, rispettivamente contro Backa Topola e Olympiacos. Nel gruppo B il Marsiglia supera L'AEK Athene e torna ...