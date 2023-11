Adi – ex Ilva | fumata nera |  le segreterie nazionali di Fim | Fiom e Uilm proclamano uno sciopero di 8 ore in tutto il gruppo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) E’ di poche ore fa la notizia che ledi Fim,, e hanno deciso di proclamare 8 ore dinell’interoex(Adi,in As, Appalti e indotto), con articolazioni stabilite territorialmente, ed in continuità con la mobilitazione unitaria del 20 ottobre. Adi – ex, la mobilitazione dello scorso 20 ottobre, non è servito a ottenere chiarezza sulla trattativa tra Governo e Mittal Dunque, come fanno notare lesindacali, l’incontro presso Palazzo Chigi tra i Capi di Gabinetto della Presidenza del Consiglio, del MIMIT, del Ministero del Lavoro e del Ministero per gli Affari Europei e le delegazionidi Fim, ...