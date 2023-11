Addio Garcia | Mazzarri soluzione low cost fino a fine stagione

LEGGI GLI ULTIMI ARTICOLI: 10 NOV - Napoli, tensione altissima: salta la conferenza stampa di Rudi10 NOV - VIDEO/ 'La pelota no se mancha', il discorso da brividi di Maradona al suoal ...

Esposito: "Garcia ha dimostrato poco coraggio! Spalletti ha sofferto ... Radio Kiss Kiss Napoli

Garcia 'esonerato' dopo l'Union: "Via da Napoli subito" CalcioMercato.it

Altro esame decisivo per l'allenatore del Napoli Rudi Garcia. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - non ha per nulla gradito il pareggio i ...Il quotidiano Libero oggi in edicola commenta così il periodo che sta vivendo il Napoli: "Aurelio De Laurentiis metta fine alle sofferenze del Napoli ed esoneri Rudi Garcia. Che senso ha costringere l ...