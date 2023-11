Addio a Davide Renne. Il direttore creativo era da dieci giorni a capo di Moschino

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si è spento a Milano il giovanedi, 46 anni, è morto poche ore fa in ospedale a Milano per un arresto cardiaco pare nel corso di un intervento chirurgico. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo in terapia intensiva. Un grande lutto per il mondo della moda, che aveva fatto risuonare il suo nome neppure tre settimane fa, quandofu annunciato come nuovo(dal 1 novembre 2023) di casa. La nomina era arrivata dal presidente esecutivo del brand Massimo Ferretti, che in un’intervista dichiarò «Siamo certi chegiocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di, una maison di respiro ...