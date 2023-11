(Di venerdì 10 novembre 2023) Da venerdì 10 a venerdì 19 novembre il mondo delscende in campo per la. Dal ct Luciano Spalletti, a Francesco, da Gianluigi Buffon a Lorenzo De Silvestri, Valentina Giacinti e ...

Da venerdì 10 a venerdì 19 novembre il mondo del calcio scende in campo per la ricerca. Dal ct Luciano Spalletti, a Francesco, da Gianluigi Buffon a Lorenzo De Silvestri, Valentina Giacinti e Claudio Marchisio. Ecco l'appello dei protagonisti a schierarsi al fianco di AIRC con un sms al 45521 per fare un gol per la ...

Acerbi e la lotta al tumore, Marchisio e l'amico perso. L'appello del calcio per la ricerca La Gazzetta dello Sport

Il mondo del calcio in campo con AIRC - Associazione Calcio Monza ... AC Monza

Il CT Luciano Spalletti propone il modulo 4-5-5-2-1 e insieme a Francesco Acerbi, Gianluigi Buffon, Lorenzo De Silvestri, ...Il 12° turno di Serie A 2023/24 vedrà affrontarsi domenica 12 novembre a San Siro Inter e Frosinone: possibile 4-3-3 per i ciociari ...