Accordo Italia-Albania | Meloni | può diventare un modello per altri

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Milano, 10 nov. (askanews) – Quello traper la gestione dei flussi di migranti “è unche secondo noi è storico anche perché puòunper altre nazioni, di collaborazione tra Paesi Ue e extra Ue”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video pubblicato sui social. “Io sono fiera del fatto che noi e l’siamo stati i primi a immaginare una soluzione di questo tipo e ovviamente chi non è d’può dire quello che vuole, ma penso che non si possa sostenere che intendiamo deportare qualcuno in una nazione candidata all’ingresso nell’Ue” ha aggiunto. Considero questo undi grande respiro europeo, con il quale l’si conferma una ...