Accessori per lo svezzamento | quali non devono mai mancare

(Di venerdì 10 novembre 2023) Loè forse la prima tappa di svolta emozionante nella crescita di un bambino: in questo momento – che generalmente avviene attorno ai sei mesi, ma può, in alcuni casi e per specifiche ragioni, essere consigliato anche prima (precoce) – il piccolo smette di nutrirsi esclusivamente di latte, sia che venga allattato al seno, in maniera mista o artificialmente, per avere il primo approccio con le pappe. Non tutti i bambini amano le pappe da subito: la consistenza del cibo è ovviamente diversa rispetto a quella del latte, totalmente liquido, e anche i sapori e gli odori sono differenti rispetto a ciò a cui sono stati abituati dalla nascita. Allattamento Cosa significa allattamento a termine e quanto può durare ...