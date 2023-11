(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – L’deiè pronta “farsi carico” di “lanciare un progetto” di “un” per sostenere laitaliana e darle un futuro anche dopo la scadenza del Pnrr nel 2026. La proposta è arrivata dal presidente dei, Roberto, durante l’Adunanza pubblica a classi riunite per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024. Alla celebrazione hanno preso parte, tra gli altri, Orazio Schillaci ministro della Salute, Maria Chiara Carrozza presidente Cnr, Margareta Steinby Ambasciatore della Finlandia, il Nobel Giorgio Parisi, vicepresidente dell’deiha spiegato che – ampliando il contributo ...

L'inedito studio di Marco Guardo, direttore della Biblioteca dell'dei, unitamente alla lettera di scuse della Callas al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, accende poi, ...

Accademia Lincei, Antonelli: 'Lanciamo un grande prestito nazionale per la ricerca' Adnkronos

Un grande prestito nazionale per la ricerca (di R. Antonelli, Lincei) L'HuffPost

intervista a Paolo Luca Bernardini a cura di Giulia Delogu In occasione del conferimento a Paolo L. Bernardini del Premio Internazionale "Luigi Tartufari" per la Storia edizione 2023, da parte dell'Ac ...Il presidente all'inaugurazione del nuovo Anno Accademico: 'Coinvolgere grandi Banche e privati cittadini per dare un futuro alla scienza dopo il Pnrr' ...