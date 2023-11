Accadde oggi | 10 novembre | Giuseppe Galluzzi ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 10 novembre 2023) 10edricorrenze Cervato, Baggio, Bernardeschi, Federico Chiesa (scusate se abbiamo dimenticato qualcuno). Dalla Culla del Rinascimento alla sponda bianconera del Po, ma lui giocò prima nella Juventus e poi nella Viola. Indossò la casacca della Vecchia Signora dal 1927 al ’33 e in precedenza nella sua città aveva militato con le ‘storiche’ CS e Libertas Firenze. Il 101903 era nato, 38 presenze in Serie A e in precedenza quarantasei gare nel massimo campionato. Del club fondato nel 1926 è stato anche allenatore.è il decimo anniversario dalla scomparsa di Enzo Vecchiè, 80 partite nel torneo cadetto tra Brindisi e Spal. Esattamente trent’anni fa se ne andava Paul Osswald, il quale nel ...