Abodi sul derby di Roma | «Antisemitismo? Il pericolo c’è non solo durante la partita»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Andrea, ministro per lo sport e per i giovani, ha rilasciato delle dichiarazioni sulno, prima della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs. L’Ansa riporta ciò che il ministroha detto sulla possibilità che si verifichino atti dinelLazio-. «per ildi? Mi auguro di no. Ilc’è sempre, non soltantola. Tanto più di questi tempi vediamo che ilsi manifesta nelle città, con comportamenti e anche con scritte, quindi c’è un tema culturale che evidentemente va superato. Pensavamo che fosse un tema che potevamo lasciarci ...

... Andrea, a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs, rispondendo ad una domanda sulle insidie del prossimo derby della Capitale, in programma domenica. Enuovo ...

Milano-Cortina:Abodi, sul bob nessun impegno scritto del Governo Agenzia ANSA

Milano-Cortina: per Abodi sul bob bisogna ancora valutare Trentino

Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs: "Pericolo antisemitismo per il derby di Roma Mi auguro ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Pericolo antisemitismo per il derby di Roma Mi auguro di no. Il pericolo c’è sempre, non soltanto durante la partita. Tanto più di questi tempi vediamo che il pericolo si ...