Quindi, di fatto, l'intero centro disarà off - limits. Se qualcuno vorrà cimentarsi nel settore dovrà andare in periferia.

A Sorrento via i sexy shop vicino a chiese e scuole Agenzia ANSA

Sorrento, via i sexy shop vicino a chiese e scuole: "Lesivi sensibilità" Sky Tg24

Oggi pomeriggio, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Ferrovia dello Stato a Ottaviano un uomo alla guida di un’auto ...SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Questo pomeriggio, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio antidroga, hanno fermato in via Ferrovia dello Stato a Ottaviano un uomo alla ...