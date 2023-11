A Perugia si celebra la Giornata Mondiale del Diabete

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Trasformare il limite in opportunità”: è questo il titolo del convegno, in programma sabato 11 novembre presso l’auditorium della Figc dialle ore 16.30, organizzato da Corediab (Coordinamento Regionale per il Diabete) Umbria in occasione delladel Diabete, che siil 14 novembre. Tra gli ospiti presenti i delegati delle società scientifiche della regione Alessandro Baglioni per Simg, Simone Pampanelli, presidente regionale Sid, Chiara Di Loreto, presidente regionale Amd, e Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, la prima rete italiana di associazioni di volontariato per una patologia cronica alla quale Corediab Umbria ha appena aderito. In questa realtà a dimensione nazionale, Corediab è rappresentata dal presidente Riccardo Vinciarelli, delegato regionale per il diabete di ...