A New York primo trapianto al mondo di occhio intero

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ildella chirurgia ha raggiunto un nuovo traguardo significativo con ildi uneseguito a New. La notizia è stata riportata in esclusiva da 'Scientific America', svelando un pionieristico intervento chirurgico che coinvolgeva anche un parzialefacciale. L'evento epocale ha avuto luogo il 27 maggio presso il NYU Langone Health di New, sotto la guida dell'eminente chirurgo, il dottor Eduardo Rodriguez. Il coraggioso paziente protagonista di questo straordinarioè Aaron James, un veterano militare proveniente dall'Arkansas. La sua vita ha subito una drastica svolta a seguito di un incidente avvenuto mentre svolgeva il suo lavoro di manutentore elettrico in Oklahoma nel ...