9 Novembre 2023 – Israele | proteste davanti alla casa di Netanyahu

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 10 novembre 2023) Decine di persone, tra cui i familiari degli ostaggi, stanno protestandodi Gerusalemme del miliardario Simon Falic, dove vive da diverse settimane il primo ministro israeliano Benjamin. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per l’approvazione della legge sul Ripristino della natura che prevede, tra l’altro, il recupero del 20% delle aree terrestri e marittime dell’Ue. Duri scontri questa sera a Madrid tra la polizia e i manifestanti, riniti per la settima sera consecutiva di frontesede del Psoe. Contro l’amnistia e l’accordo tra Psoe e Junts stanno manifestando circa 8 mila persone. La presidente dell’Università di Harvard, Claudine Gay, ha pubblicato una lettera che delinea un piano concreto per combattere l’antisemitismo nell’istituto della ...