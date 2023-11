7a Giornata della Coesione - Politica di coesione e sviluppo del Sud

Convegno "7aCoesione - Politica di coesione e sviluppo del Sud", registrato a Messina venerdì 10 novembre 2023 alle ore 10:17. Sono intervenuti: Natalia La Rosa (giornalista Gazzetta del Sud), ...

In memoria di Umberto Veronesi, la giornata della Ricerca: diretta video Corriere TV

La Top 10 gol della 10a giornata della Serie D Repubblica TV

Sono tante le domande che gravitano intorno alla sesta giornata della Serie D femminile di pallavolo. E la base di tante di queste riguarda il big match di giornata tra Libellula Volley, prima in ...Il Messina Futsal tornerà a giocare in trasferta nella 5^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Messe in archivio le due partite disputate in casa, i giallorossi affronteranno sabato (ini ...