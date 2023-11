100 anni a Milano Un secolo di storia e società attraverso la presenza del Rotary

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un percorso nelladel centenario delraccontata in parallelo alla vibrante evoluzione della città dimediante opere d’arte e materiali inediti appartenenti alle collezioni di Palazzo Morando. Apre il 27 ottobre 2023 “100. Undiladel”, una mostra storico-documentaria a Palazzo Morando, organizzata in collaborazione con il Comune di, per celebrare il centenario delClub, il più antico d’Italia. La mostra getta uno sguardo attento sulle personalità distintive, le iniziative coraggiose e gli eventi storici indimenticabili di questi 100 ...