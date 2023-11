10 novembre 1988 | ottavi di finale di ritorno di Coppa dei Campioni | Stella Rossa-Milan VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 10 novembre 2023) 10, una vittoria fortunata e di rigore per ilcontro laIl 10delsi affrontarono nell’ottavo dididelladei. All’andata la partita finì 1-1 e al, a Sarajevo, le due squadre si affrontarono il 9 ma sul risultato di 1-0 per i padroni di casa scese una forte nebbia che costrinse l’arbitro a rinviare il match al giorno dopo. 24 ore dopo, la sfida termina con lo stesso risultato dell’andata e sono necessari i calci di rigore per conoscere chi entrerà tra le prime 8. Giovanni Galli respinge due penalty della squadra serba mentre in ...