Zirkzee al Milan | Leao spinge il suo acquisto con un like

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’obiettivo per il prossimo futuro delè quello di andare a rinforzare il reparto offensivo e in particolare un numero nove che possa prendere il posto di Olivier Giroud. La dirigenza rossonera ha già stilato una lunga lista di obiettivi da portare alla corte di Stefano Pioli, valutando ovviamente tutte le necessità del Diavolo. Un calciatore che potrebbe essere ideale per il gioco rossonero è Joshua, attaccante del Bologna. Le primavere di Giroud ormai iniziano ad essere tante e la scarsa forma fisica di Jovic impongono un nuovo investimento importante per l’attacco rossonero. Proprio per questi motivi, i rossoneri stanno pensando seriamente a, anche se l’obiettivo che convince anche Pioli sia per età che per caratteristiche tecniche, potrebbe essere un colpo costoso. Il Bologna valuta il suo attaccante più di 20 ...