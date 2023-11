Zazzaroni | «Garcia è sempre a rischio | De Laurentiis lo ha delegittimato»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli nel programma Radio Goal, dopo il pareggio della squadra dicontro l’Union Berlino in Champions: «La delusione da parte dei tifosi del Napoli è normale perché ieri il Napoli ha giocato in maniera confusa e poi dietro ci sono tantissimi problemi che non derivano dall’assenza di Kim. Alla fine della gara ho visto una sorta di scoraggiamento e di abbandono. I cambi disono anche arrivati tardi, poi pareggiare con l’Union non è una bella cosa. Al Napoli manca la ricerca del risultato che l’anno scorso c’era. Non so se si tratti di stanchezza mentale o la consapevolezza di non essere gli stessi dello scorso anno».ha poi continuato, parlando nello specifico della questione tecnici: «Per fortuna c’è ...