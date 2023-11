X-Men | Kevin Feige anticipa i piani futuri sul loro ingresso nell' MCU

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 novembre 2023)hato il debutto degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, che potrebbero arrivare prima del previsto. Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet durante la premiere di The Marvels, il presidente dei Marvel Studioshato l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, che potrebbero arrivare prima del previsto. "È una questione delicata, ma è davvero emozionante per noi", ha dichiarato. "Gli X-Men sono un concept fantastico e dei personaggi davvero ricchi e fantastici su cui lavorare. L'anno prossimo tornerà la serie animata, di cui siamo molto entusiasti. Per quanto riguarda il live-action... Vedrete presto qualcosa." Avengers contro X-Men: dal fumetto ai film, perché i mutanti hanno perso di nuovo The ...