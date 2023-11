X Factor 2023 | stasera terzo live | anticipazioni

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) –oggi giovedì 9 novembre per X. L'appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. I 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan e le rispettive squadre si sfideranno con 11 canzoni simbolo della “musica ribelle” che hanno segnato la storia della musica, tra politica e sociale, che hanno saputo stimolare riflessioni e dibattito. Per la squadra di Fedez – che ha dovuto salutare Asia, eliminata nella seconda puntata dei– Maria Tomba si esibirà in una cover di 'Sono Un Ribelle Mamma' degli Skiantos, Sarafine porterà una sua rivisitazione di 'Get Up, Stand Up' dei The Wailers. Per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro proporrà una cover di 'Born This Way' di Lady ...