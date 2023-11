WWE | Con l’approdo a USA Network | SmackDown potrebbe subire un importante variazione

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gli accordi televisivi per i vari show WWE sono un argomento molto caldo in questi giorni. Qualche giorno fa è stato reso ufficiale l’accordo fra NXT e CWche ha acquistato i diritti dello show. Ma i cambi diro non essere finiti qui e questa volta come protagonista abbiamo USAstoricoche fino a poco fa aveva nel proprio palinsesto sia Raw che NXT. Un piccolo grande cambio Infatti USAè in corsa sul fronte Raw, dato che la concorrenza è tanta e USArischia di perdere anche lo show rosso, non senza lottare. Ma ilsi è “consolato”, data la perdita di NXT con l’acquisto dei diritti diche era ormai arrivato agli sgoccioli con FOX. Questo cambio di ...