WWE | Ciao Performance Center | NXT va on the road grazie all’accordo con CW?

(Di giovedì 9 novembre 2023) A meno di 48 ore dall’annuncio del nuovo accordo televisivo tra la WWE e CW per la messa in onda di NXT a partire da ottobre 2024, i rumor hanno cominciato ad impazzare sulla rete, soprattutto in seguito ad alcuni dettagli sul nuovo contratto (tra tutti sicuramente l’incredibile aumento dell’incasso WWE rispetto al precedente contratto con USA Network). Il Wrestling Observer, a riguardo, ha addirittura ipotizzato che la federazione,alle entrate extra, stia valutando di portare NXT on the, lasciando ile l’NXT Arena. I pro ed i contro sono dunque sul tavolo dei dirigenti: i costi sarebbero decisamente di più, così come lo spostare settimanalmente gli atleti sarebbe decisamente un grosso impegno ma, a livello di botteghino e di rating televisivi, i pro potrebbero davvero spingere ...