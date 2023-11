VOTI&STATS – Napoli-Union Berlino | Garcia bocciato | sconfitta rischiata e cambi tardivi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche della sfida di Champions League tra, terminata con il punteggio di 1-1 Il Corriere della Sera oggi propone un’interessante analisi riguardo la prestazione delnella quarta giornata di Champions, che non è andato oltre l’1-1 con l’e si è impedito, così, di raggiungere la qualificazione in anticipo. Cosa è successo dopo il vantaggio determinato da Politano. Perché la squadra non è riusvita a condurre in porto una vittoria più che possibile? «La squadra c’è, imbastisce azioni e resta in avanti con la consapevolezza di essere superiore all’avversario. Difetta sempre in equilibrio, però. Ed è questa in primis la sensazione di incompiutezza. Prende gol in avvio di ripresa nell’unico modo possibile: in contropiede. ...