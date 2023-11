Volley femminile | la missione di Velasco | cancellare gli attriti e far coesistere Egonu-Antropova

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il “cortisone” che cancella, almeno momentaneamente, infiammazioni varie nell’ambiente azzurro, si chiama Julio. La Fipav ha individuato nel coach più vincente della storia italiana (mettiamoci anche i trionfi a livello giovanile delle ultime stagioni, tanto per far capire che si tratta di una scelta non certo dettata solo dalla nostalgia) l’uomo giusto per ridare vigore e forza ad un progetto Italia che si è arenato di fronte ad un reticolato di rapporti che è andato lentamente deteriorando dal flop olimpico di Tokyo in poi. Il tecnico argentino è chiamato a svolgere un duplice compito: il contratto biennale di cui si è parlato apertamente nelle ultime ore gli toglie l’etichetta di “traghettatore olimpico” che molti gli avevano affibbiato quando ancora la sua era una semplice candidatura forte all’indomani dell’esonero di Davide Mazzanti. Dovrà prima di tutto ...