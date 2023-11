Volley femminile | Champions League 2023 2024 | Milano mette Pazova k o e vince 3-0

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023)batte 3-0nel match valido per la. La squadra italiana amministra la partita, costringendo le avversarie serbe all’inseguimento per quasi tutto il match. Le milanesi chiudono il primo set in vantaggio per 25-15, per poire anche il secondo 25-16. Infine,conquista il terzo set per 25-20, aggiudicandosi la vittoria. Ora, le pallavoliste di Gaspari dovranno tornare a concentrarsi sul campionato, dove sfideranno Novara domenica 12 novembre. Al via del match,ha subito la meglio e amministra l’intero primo set. La squadra italiana si dimostra veloce e scattante, capace di approfittare degli errori delle avversarie serbe. Le pallavoliste del, dall’altra parte della rete, faticano ad entrare in ...